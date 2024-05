Zur Bürgermeisterwahl am 9. Juni treten Mark Fischer und Andreas Buchheim an. Wie stehen sie zu Themen wie Strukturwandel, kommunale Finanzen und Entwicklung des Chemieparks?

Am 9. Juni wird in der Gemeinde Elsteraue ein neuer Bürgermeister gewählt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Wie kann neuer Schwung in das alte Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz kommen? Dies war eines von zahlreichen Themen zur Vorstellung der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 9. Juni in der Gemeinde Elsteraue.