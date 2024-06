Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Am 1. Juli findet die konstituierende Sitzung des neuen Zeitzer Stadtrats statt. Bekannte Namen werden dort ebenso auftauchen, wie völlig neue. In weiten Teilen war es also eine Personenwahl. Der Rechtsruck, der sich durch die aktuelle Wahllandschaft in Deutschland zieht, machte vor dem Zeitzer Stadtrat nicht halt. Die AfD kam mit 29,76 Prozent der Wählerstimmen (Wahlbeteiligung 55,5 Prozent) auf zehn Sitze. Die Partei wird in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft.