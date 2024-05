Schon jetzt können Zeitzer im Gewandhaus ihre Stimmzettel für den neuen Stadtrat in die Wahlurne stecken. Das ist außer mittwochs an jedem Wochentag möglich.

Zeitz/MZ. - Die Kommunalwahl 2024 ist in Zeitz in ihre heiße Phase getreten. Seit Dienstag haben Bürger die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Wahltermin am 9. Juni ihre Stimmen im Briefwahllokal abzugeben. Das Briefwahllokal befindet sich im Parterre des Gewandhauses am Altmarkt. Dort können Stimmzettel sowohl für die Kommunal- als auch für die Europawahl eingeworfen werden.

Die Briefwahlunterlagen lassen sich mit der Wahlbenachrichtigung beantragen. Dazu, so die Stadt, müsse die Rückseite des Schreibens ausgefüllt an das Wahlbüro übersendet oder im Rathaus abgegeben werden. Zudem ist es möglich, die Unterlagen auch via Internet zu ordern. Die zur Briefwahl ausgegebenen Stimmzettel können ausgefüllt sowohl per Post übermittelt als auch persönlich im Briefwahllokal in die Urne geschoben werden. Wer im Briefwahllokal seine Unterlagen persönlich erhält, kann dort auch sofort wählen. Die Briefwahl ermöglicht es Menschen, die am eigentlichen Wahltag verhindert sind, ihr Wahlrecht auszuüben. Sie gibt aber auch anderen Menschen die Chance, schon vor dem 9. Juni zu wählen.Wie die Stadt mitteilt, sollten inzwischen alle Wahlberechtigten in ihrem Verantwortungsbereich ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Nach korrigierten Zahlen dürfen rund 23.400 Zeitzer an der Abstimmung teilnehmen. Wahlberechtigt ist jeder, der am Wahltag, also am 9. Juni, mindestens 16 Jahre alt, deutscher Staatsbürger oder Bürger eines EU-Staates ist und mindestens drei Monate vor der Wahl mit seinem Hauptwohnsitz im Wahlgebiet gemeldet ist. Als Stichtag wird von der Stadt hier der 9. März angegeben. Wer noch keine Benachrichtigung auf dem Tisch hat, den bittet das Wahlbüro, sich über die E-Mail-Adresse [email protected] oder über Telefon 03441/83304 zu melden. Dann werde geholfen.

Stimmen abgegeben werden in Zeitz zum 9. Juni für das Europaparlament, für den Kreistag, für den Stadtrat und für die Ortschaftsräte in Geußnitz, Kayna, Luckenau, Nonnewitz, Pirkau, Theißen, Würchwitz und Zangenberg. 26 Wahllokale öffnen am 9. Juni in Zeitz und in den Ortschaften der Stadt, und zwar von 8 bis 18 Uhr.

Kontakt zum Wahlbüro über [email protected]; Briefwahlunterlagen können via Internet über den Link tinyurl.com/BriefwahlZeitz geordert werden.

Das Briefwahllokal befindet sich im Gewandhaus am Altmarkt 16 in Zeitz und hat bis 7. Juni geöffnet: montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr; freitags von 9 bis 12 Uhr. Am Freitag, 7. Juni, hat das Briefwahlbüro zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs ist geschlossen.