Kommunalwahlen in der VG An der Finne

Zur Kommunalwahl am 9. Juni werden auch die Karten im Rat der Verbandsgemeinde An der Finne neu gemischt. 68 Kandidatinnen und Kandidaten sind nominiert.

Bad Bibra. - Wenn am 9. Juni gewählt wird, tritt in der Verbandsgemeinde An der Finne ein Urgestein der Kommunalpolitik nicht mehr an: Karl-Friedrich Altenburg. Der Pomnitzer leitet den VG-Rat seit 2015 – Markenzeichen: sachlich, vermittelnd und doch stets geradeheraus. Eine Bemerkung von ihm in einer der jüngsten Ratssitzungen, als es um die angespannte Haushaltslage ging, passt da wie die Faust aufs Auge. Bei Äußerungen dazu möge man das „Wohlverhalten gegenüber den anderen Mitgliedern“ nicht vergessen. Will heißen, bei aller Gegensätzlichkeit soll die Diskussion stets über der Gürtellinie bleiben.