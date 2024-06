Michael Bilstein und Christian Balke gewinnen die Bürgermeisterwahlen in Laucha und Balgstädt.

Bilstein gewinnt in Laucha, Balke in Balgstädt

Laucha/Balgstädt. - Michael Bilstein bleibt der Bürgermeister der Stadt Laucha. Dies ist das Ergebnis der Kommunalwahl am Sonntag. Mit 76,27 Prozent der Stimmen distanzierte der Amtsinhaber seinen einzigen Herausforderer Matthias Sanftleben. Beide Kandidaten traten als „Einzelbewerber“ und nicht für eine Partei an. 62,55 Prozent der 1.382 Wahlberechtigten machten von ihrer Gelegenheit Gebrauch.

Bleibt Stadtoberhaupt von Laucha: Michael Bilstein Foto: (Torsten Biel)

Michael Bilstein ist bereits seit 14 Jahren Stadtoberhaupt in der Kommune im Unstruttal. Im Vorfeld der Wahl hatte Bilstein gegenüber Tageblatt/MZ die folgenden Themen in Laucha als besonders dringend bezeichnet: „die Neugestaltung von Markt und Bahnhofstraße, die Schaffung eines Rad-/ Fußweges von Laucha über Kirchscheidungen nach Tröbsdorf, die Neugestaltung der Nebraer Straße mit kombiniertem Rad- und Fußweg sowie der Eckartsbergaer Straße mit entsprechender moderner und sicherer Verkehrsinfrastruktur zur Schülerbeförderung, zudem den Erhalt des in den letzten Jahren geschaffenen Erscheinungsbildes unserer Stadt mit seinen Ortsteilen“.

In Balgstädt heißt der neue Bürgermeister hingegen Christian Balke. Er setzte sich mit 77,36 Prozent der Stimmen gegen Klaus-Dieter Zwickirsch durch. Beide waren als Einzelbewerber ins Rennen gegangen. Von den 902 Wahlberechtigten traten 74,5 Prozent den Gang in die Wahlkabine an. Notwendig geworden war die Abstimmung, da Gabriele Ziegler nach nur anderthalb Jahren Amtszeit aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Sie hatte sich 2022 gegen Klaus-Dieter Zwickirsch durchgesetzt. Der 40-jährige Balgstädter Christian Balke lebt seit zehn Jahren mit seiner Familie im Dorf und kam ursprünglich aus Pleismar ins Unstruttal.

Sowohl in Laucha als auch in Balgstädt handelt es sich nach Auszählung aller Stimmen um vorläufige Endergebnisse, die noch den Wahlausschüssen zur Bestätigung vorgelegt werden.