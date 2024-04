41 Bewerber stellen sich am 9. Juni zur Wahl für den neuen Hohenmölsener Stadtrat. Im Vorfeld soll es bei einem öffentlichen Wahlforum die Möglichkeit geben, die Kandidaten kennenzulernen.

Kommunalwahl in Hohenmölsen

Am 9. Juni wird in Hohenmölsen ein neuer Stadtrat gewählt (Symbolfoto).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Die Einladungen an die Kandidaten sind diese Woche rausgegangen, sagt Silvia Förster, Leiterin des Seniorenbüros Hohenmölsen. Der Verein lädt am Montag, 13. Mai, um 18 Uhr zu einem Bürgerdialog ins Bürgerhaus. Alle 41 Bewerber, die sich am 9. Juni zur Wahl für den Stadtrat stellen, sollen dabei die Möglichkeit bekommen, sich und ihr Programm vorzustellen. „Wir haben um Rückmeldung bis 6. Mai gebeten“, sagt Silvia Förster.