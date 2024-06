Am 9. Juni fand in Sachsen-Anhalt nicht nur die Kommunalwahl statt. Zusätzlich konnten die Bürger auch ein neues Europaparlament wählen. Alles Wissenswerte rund um die Abstimmung lesen Sie hier im Liveblog.

Am 9. Juni findet in Deutschland die Europawahl statt. Alle Bürger ab 16 Jahren sind aufgerufen, ihre Vertreter für das neue EU-Parlament zu bestimmen.

Magdeburg. - Europa wählt ein neues EU-Parlament: Vom 6. bis zum 9. Juni sind die Bürger in ganz Europa aufgerufen, Vertreter für das neue EU-Parlament zu bestimmen. In Sachsen-Anhalt fand die Wahl parallel zur Kommunalwahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024, statt.

AfD bei EU-Wahl in Sachsen-Anhalt deutlich vorne

Die AfD könnte bei der Europawahl in Sachsen-Anhalt ersten Zwischenergebnissen zufolge stärkste Kraft werden. Nach Auszählung von rund einem Drittel der insgesamt 2579 Wahlbezirke legte die AfD im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren deutlich zu und lag mit größerem Abstand vor der CDU.

Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt stuft die AfD im Land als gesichert rechtsextremistisch ein. Bei der Linken, SPD, Grünen und FDP deuten sich teils starke Verluste an.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kann den Zwischenergebnissen zufolge auf Anhieb mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen.

Zwischenergebnis der EU-Wahl in Sachsen-Anhalt von 20.33 Uhr

CDU - 22,0 %

AfD - 32,0 %

Linke - 4,8 %

SPD - 8,4 %

Grüne - 4,0 %

FDP - 2,4 %

BSW - 14,3 %

Andere - 12,1 %

Quelle: Statistisches Landesamt.

Alles Wissenswerte rund um die EU-Wahl in Deutschland lesen Sie hier im Liveblog:

Das Europäische Parlament in Brüssel ist das einzige unmittelbar gewählte Organ der EU. Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihre Abgeordneten direkt für eine Amtszeit von fünf Jahren. Im bisherigen EU-Parlament saß mit Karolin Braunsberger-Reinhold (CDU) lediglich eine Vertreterin aus Sachsen-Anhalt.

Lesen Sie auch: Karolin Braunsberger-Reinhold: Vorwurf der sexuellen Belästigung: CDU Sachsen-Anhalt lässt Abgeordnete fallen

Nachdem Braunsberger-Reinhold bei der Saale-Weinmeile 2022 unter Alkoholeinfluss eine Mitarbeiterin sexuell bedrängt haben soll, stellte die CDU die 37-Jährige zur aktuellen Wahl nicht mehr auf.