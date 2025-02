Alle Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 auf einen Blick: Erstimmen, Zweitstimmen, Sitzverteilung und Hochburgen der Parteien am Wahlabend ab 18 Uhr.

Magdeburg/Halle (Saale). - Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt – und damit eine neue Bundesregierung. Jetzt wird ausgezählt. Wir zeigen Ihnen auf einen Blick, welche Partei wie viele Stimmen bekommen und wer bei der Bundestagswahl 2025 ein Direktmandat gewinnt.

Die Ergebnisse finden Sie direkt hier. Die Grafiken aktualisieren sich fortlaufend am Wahlabend.

Alle Zahlen für Sachsen-Anhalt und die acht Wahlkreise zwischen Altmark und Burgenlandkreis finden Sie hier!

Prognosen und Hochrechnung: Die ersten Ergebnis der Bundestagswahl 2025 auf einen Blick

Für die Mehrheiten im Bundestag ist die Zweitstimme verantwortlich. Hier sehen Sie, welche Partei wie viele Stimmen holen kann und wer womöglich an der 5-Prozent-Hürde scheitert.

Es werden Ihnen keine Grafiken angezeigt? Kein Problem: Bitte besuchen Sie unsere Portale www.mz.de und www.volksstimme.de oder laden Sie Ihren Browser neu.

Gewinne und Verluste

Wer gewinnt im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 hinzu und wer verliert?

Die erwartete Sitzverteilung im neuen Deutschen Bundestag

Das Zweitstimmen-Ergebnis führt zu folgender Sitzverteilung im neuen Bundestag. Allerdings sind hier am Wahlabend noch deutliche Abweichungen möglich, da das BSW in den Hochrechnungen knapp unter der 5-Prozent-Hürde liegt, jedoch noch Chancen hat, in den Bundestag einzuziehen. Das würde die Mehrheitsverhältnisse noch einmal ändern.

Auch hier gilt: Wer hat hinzugewonnen - und wer verliert Bundestags-Sitze?

Wer regiert nach der Bundestagswahl - welche Koalitionen sind machbar?

Nach der Bundestagswahl regiert nicht zwangläufig die Partei mit den meisten Sitzen - sondern derjenige, der eine Koalition mit einer absoluten Mehrheit bilden kann. Hier können Sie selbst rechnen, für welche Koalition es künftig reichen könnte.

Deutschland hat gewählt: Der Osten blau - der Westen schwarz

Und so sieht die Verteilung der Zweitstimmen nach Bundesland aus:

Erststimmen-Ergebnis der Bundestagswahl 2025

Während die Zweitstimme über die grundsätzlichen Mehrheiten im Bundestag entscheidet, wird mit der Erststimme pro Wahlkreis genau ein Kandidat direkt ins Parlament gewählt. Von diesen Wahkreisen gibt es in Deutschland insgesamt 299.

Nach der jüngsten Wahlrechtsreform zieht aber nicht mehr jeder Erststimmen-Gewinner automatisch in den Bundestag ein. Hat eine Partei mehr Direkt-Wahlkreis-Sieger als ihr über das Zweitstimmen-Ergebnis im jeweiligen Bundesland zustehen, bekommen die Sieger mit den wenigsten Stimmen kein Direktmandat.

Und so sieht die Verteilung der Erststimmen nach Bundesland aus:

Wer ist wo stark: Die Hochburgen der Parteien bei der Bundestagswahl 2025

Wer punktet im Osten? Welche Partei ist auf dem Land stärker, welche in den Großstädten? Hier sehen Sie, wer wo stark abgeschnitten hat - und wo schlecht.

Sie können sowohl nach Partei als auch nach Erst- oder Zweitstimmen-Ergebnis auswählen.

Die Bundestagswahl 2025 sollte ursprünglich erst im Herbst stattfinden. Nachdem die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP jedoch im Herbst 2024 zerbrach, musste die Neuwahl vorgezogen werden.

Alle Infos zur Bundestagswahl 2025 in Deutschland im Liveblog

Ursprünglich sollte der 21. Deutsche Bundestag erst im September gewählt werden. Doch nach dem Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner am 6. November hat sich die FDP aus der Regierung zurückgezogen. SPD und Grüne haben keine Mehrheit mehr.

Da sich die CDU weigert, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu unterstützen, haben sich die Parteien daher auf Neuwahlen geeignet. Nach dem Scheitern von Olaf Scholz in der Vertrauensfrage hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag aufgelöst, innerhalb der nächsten 60 Tage muss neu gewählt werden - das pasiert erst zum vierten Mal in der bundesdeutschen Geschichte.