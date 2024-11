Berlin. - Nachdem FDP-Chef Christian Lindner von seinem Amt als Finanzminister entbunden worden ist, soll nun Jörg Kukies seine Nachfolge antreten.

Wer ist Jörg Kukies?

Jörg Kukies ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und arbeitete mehr als 17 Jahre bei der Investmentbank Goldman Sachs. Dort war er Co-Vorsitzender und für das Deutschland-Geschäft verantwortlich.

Lesen Sie auch: „Man kann sich nicht erpressen lassen“ - So reagieren Politiker aus Sachsen-Anhalt auf das Ampel-Aus

2018 wechselte er von der Finanzwirtschaft in die Bundespolitik. Bevor Kukies 2021 als Staatssekretär ins Kanzleramt kam, war er im Bundesfinanzministerium auch als Staatssekretär tätig.

Zudem gilt er als einer der wichtigsten Berater des derzeitigen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Kukies berät ihn unter anderem in Finanz- und Wirtschaftsfragen und verhandelt die Abschlussdokumente der G7- und G20-Gipfel.

Beruflicher Werdegang von Jörg Kukies

Bevor der neue Finanzminister Jörg Kukies in die Politik einstieg, studierte er Wirtschaftswissenschaften in Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität. Parallel dazu war er Anfang der 1990er Jahre Vorsitzender bei den Jusos des Landesverbandes Rheinland-Pfalz und somit Vorgänger von Andrea Nahles.

Lesen Sie auch: Rot-Grün, Vertrauensfrage und Neuwahlen - Deutschland in der Ampel-Krise

An der Harvard Universität in Cambridge studierte er Politikwissenschaften und schloss 1997 mit dem Master ab. 2001 promovierte er zum PhD in Finanzwesen

Privatleben von Lindner-Nachfolger Jörg Kukies

Der neue Finanzminister Jörg Kukies ist mit einer Psychologin verheiratet und hat eine Tochter. Sportlich begeistert er sich für den Fußballverein 1. FSV Mainz 05 und läuft Marathon.