Um die Entscheidung bei der Bundestagswahl am 23 Februar zu erleichtern, gibt es verschiedene digitale Tools. So zum Beispiel den "Wahl-O-Mat".

Berlin. Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar sind es nur noch wenige Tage. In Sachsen-Anhalt stehen zwölf Parteien und insgesamt 102 Kandidaten zur Wahl. Verschiedene digitale Entscheidungs-Tools sollen Unentschlossenen dabei helfen, sich für eine Partei zu entscheiden.

Am bekanntesten ist wohl der Wahl-O-Mat. Das Frage-und-Antwort-Tool ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (Bpb) und zeigt den Nutzern, welche Partei am meisten mit der eigenen politischen Position übereinstimmt.

Machen Sie mit: Die große MZ-Wahlumfrage!

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Den Nutzern werden 38 Thesen gezeigt, zu denen sie sich positionieren können. Eine These ist beispielsweise "Deutschland soll die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen."

Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2025: Was Umfragen über die Ergebnisse aussagen

Zur Auswahl stehen die Antworten "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen". Es ist jederzeit möglich, wieder zu den Thesen zurückzukehren und die Antwort zu ändern.

Lesen Sie auch: Wahlkreise und Mandate: So funktioniert die Bundestagswahl

Sind alle Fragen beantwortet, können die Thesen ausgewählt werden, die als besonders wichtig erachtet werden. Diese zählen bei der Berechnung des Ergebnisses doppelt. Die Nutzer können für die Auswertung die für sie interessantesten Parteien auswählen. Alle bei der Bundestagswahl antretenden Parteien haben die Thesen des Wahl-O-Mat beantwortet.

Machen Sie mit: Die große Wahlumfrage der Volksstimme!

Was bedeutet das Ergebnis des Wahl-O-Mat?

Das Ergebnis zeigt alle ausgewählten Parteien geordnet nach der Nähe zur eigenen Position. Ein Balkendiagramm zeigt die Übereinstimmung in Prozent. Sollte bei einem Nutzer als oberste Partei die CDU mit beispielsweise 73,8 Prozent stehen, heißt das, dass er am meisten mit den Standpunkten der Partei übereinstimmt.

Wie kann das Ergebnis genauer untersucht werden?

Mit verschiedenen Funktionen kann das Ergebnis genauer analysiert werden. Beim "Tuning" können Nutzer ihre Positionen und Gewichtung anpassen und direkt beobachten, wie sich die Änderungen auf das Ergebnis auswirkt. Ist jemandem beispielsweise der Klimaschutz als Thema wichtiger als Außenpolitik, kann er die dazu passende These stärker gewichten.

Lesen Sie auch: Vorgezogene Neuwahl im Februar - Fakten zur Bundestagswahl 2025

Im "Parteienvergleich" sind die Standpunkte der Parteien zu den Thesen einsehbar. Unter "Begründungen zu den Thesen" werden die Positionen und Begründungen aller Parteien sortiert nach Thesen aufgelistet. Unter "Standpunkte" sind alle Positionen und Begründungen einer Partei zu den Thesen auf einen Blick einsehbar.

Welche Alternativen gibt es zum Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist nicht das einzige Tool, mit dem die eigene politische Position überprüft werden kann. Der "Real-O-Mat" funktioniert ähnlich, basiert seine Ergebnisse aber nicht auf dem Wahlprogramm oder der Versprechen der Parteien, sondern auf ihrem tatsächlichen Abstimmverhalten.

Eine weitere Alternative ist der Wahl-Kompass, der ähnlich wie der Wahl-O-Mat funktioniert. Nutzer geben zu 31 Thesen ihre Einschätzung ab. Allerdings wird die eigene Position im Anschluss in einer politischen Landschaft mit zwei Achsen dargestellt. Die Parteien werden auf dem Feld in "konservativ" und "progressiv" sowie in "wirtschaftlich rechts" und "wirtschaftlich links" eingeteilt.

Lesen Sie auch: Bundestagswahl: Diese Alternativen zum Wahl-O-Mat gibt es

Der Wahl-Swiper nutzt ein ähnliches Konzept wie viele Dating-Apps. Auch hier werden die Nutzer dazu aufgefordert, sich zu verschiedenen Thesen zu positionieren. Um zu antworten, wird auf dem Handy-Bildschirm nach rechts für "ja" gewischt, nach links für "nein".

Der KI-Chatbot Wahl.Chat beantwortet Fragen der Nutzer zu politischen Positionen und Entscheidungen der Parteien. Er bietet Folgefragen an, schätzt die Machbarkeit ein und zeigt auch mögliche Auswirkungen der Pläne.