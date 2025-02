Merseburg/Kabelsketal/MZ. - „Haben wir eigentlich Sektgläser?“, fragte Kreissprecher Richard Höhne in die Runde, die sich am Sonntag kurz vor 18 Uhr im Parteibüro der Linken in Merseburg versammelt hatte. Mehr als ein Dutzend überwiegend junge Genossen. Dosenbier und Sekt standen auf dem Tisch parat. Die Linke war bereit zu feiern – daran war noch im Vorjahr nach der Abspaltung des BSW und niedrigen einstelligen Werten in Umfragen nicht zu denken. Doch als nun auf der Leinwand die ARD die erste Prognose verkündete und der magentafarbene Balken über acht Prozent wanderte, brach im Linken-Büro Jubel aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.