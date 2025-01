Wahlkampfhilfe vom reichsten Mann der Erde: Elon Musk spricht per Videoübertragung zu den in Halle versammelten AfD-Anhängern.

Halle/MZ - Begleitet vom Protest Tausender Menschen hat AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel am Wochenende in Halle offiziell ihren Wahlkampf eröffnet. Nach Polizeiangaben verfolgten 3.200 Anhänger der Partei in der halleschen Messe eine mehr als dreistündige Kundgebung der in Teilen rechtsextremen Partei. Zugeschaltet war auch der amerikanische Milliardär Elon Musk.