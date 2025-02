Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Beim Versand der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl im Wahlkreis 73 (Mansfeld) kommt es zu Verzögerungen. Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz den Kommunen mitteilte und der MZ bestätigte, werden die Stimmzettel nun nicht wie geplant am Freitag, sondern erst am Montag von der Druckerei ausgeliefert.

Die Druckerei begründete dies mit technischen Problemen. Per Spedition sollen die Stimmzettel dann bis Montag, 12 Uhr angekommen sein. In den Kommunen sind die Unterlagen vielerorts schon fast vollständig vorbereitet, nur die Stimmzettel fehlen eben noch.

Ursprünglich sollten die Stimmzettel bereits am 5. Februar verschickt werden. Mit der Verzögerung gerät der ohnehin enge Zeitplan weiter unter Druck. Denn nun könnten die Briefwahlunterlagen bei den Wählern im schlechtesten Fall erst Ende nächster Woche eintreffen.

Durch die Verzögerung beim Ausliefern der Stimmzettel und Zustellen der Briefwahlunterlagen verzögert sich auch die Öffnung der Briefwahllokale. In Sangerhausen schiebe man den Termin auf Montag, ab 13 Uhr, so die Stadt. In Eisleben werde man das Sonderwahllokal zur Briefwahl voraussichtlich Dienstag, 8.30 Uhr, öffnen, hieß es.