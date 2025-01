Köthen/MZ. - In rund einem Monat, am 23. Februar, wird ein neuer Bundestag gewählt. Während der Wahlkampf in den Medien seit Wochen mehr oder weniger die Gemüter erregt, ist entlang der Straßen davon bisher wenig zu sehen. Die MZ hat sich bei den Städten und Gemeinden im Altkreis Köthen erkundigt, wieviel Wahlwerbung in welcher Form und in welchem Zeitraum von den Ordnungsämtern erlaubt worden ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.