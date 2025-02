Mit seinen Positionen streichelt Jan Czekanowski aus Eisleben die angeschlagene FDP-Seele. Beinahe hätte das schon für den großen Wurf gereicht. Was dem 50-Jährigen wichtig ist.

Wie FDP-Kandidat Jan Czekanowski aus Eisleben bei der Wahl überzeugen will

Jan Czekanowski ist in Eisleben ein erfolgreicher Unternehmer.

Eisleben/MZ. - „Ich bin Jäger, Unternehmer und FDP-Mitglied – mehr Feinbild kannst du nicht sein.“ So lautete der Einstieg von Jan Czekanowski bei seiner Rede auf dem FDP-Parteitag vergangenen Dezember in Burg. Vollkommen überraschend tritt der 50-jährige Eisleber dort gegen den etablierten FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber an – und siegt im Kampf um die Spitzenkandidatur im Land sogar im ersten Wahlgang.