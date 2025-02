Bundestagswahl 2025 Ungültige Stimmen - Warum Südharz über den Fehler bei der Briefwahl erst so spät informierte

Nach dem Fehler bei der Briefwahl in der Gemeinde Südharz stellt sich vor allem die Frage, warum man nicht gleich an die Öffentlichkeit ging und damit Schlimmeres verhinderte. Durch das Zögern nahm man in Kauf, dass weitere Menschen ungültig wählen. Was außerdem die Direktkandidaten im Wahlkreis 73 dazu sagen.