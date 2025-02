Vor der Bundestagswahl findet in Hettstedt die U-18-Wahl statt. Jugendliche haben so die Möglichkeit, sich mit demokratischen Prozessen auseinanderzusetzen.

Hettstedt/MZ. - Das Haus der Jugend in Hettstedt wird bei der Bundestagswahl als Wahllokal für die U-18-Wahl zur Verfügung stehen, teilt Hettstedts Streetworkerin Mary-Ann Lanfermann mit. Die Freizeiteinrichtung in der Friedrich-Ebert-Straße 9 wird dafür am 12. und am 13. Februar jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein.