Bundestagswahl 2025 Lautstark für Russland: Wie Einzelbewerber und Ex-AfD-Mitglied Robert Farle seine Chancen sieht

Der ehemalige AfD-Politiker Robert Farle tritt als Einzelbewerber und für den Wiedereinzug in den Bundestag gegen seine einstige Partei an. Wie er seine Chancen sieht und was er bewirkt hat.