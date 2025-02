Bundestagswahl 2025 „Ich bin ein Mann der Mitte“ - Das will Kandidat Bernd Hartwig in Berlin ändern

Bernd wer? Einzelbewerber Bernd Hartwig ist in weiten Teilen des Wahlkreises 73 unbekannt. Doch das politische Leben des Zehn-Monats-Bürgermeisters von Gerbstedt reicht für mindestens zwei. Was ihn antreibt, warum er überhaupt antritt und was er in Berlin ändern würde.