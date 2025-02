Sangerhausen/MZ. - Vor vier Jahren hatte es im damaligen Wahlkreis 71 noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat zwischen Kay-Uwe Ziegler (AfD) und Frank Wyszkowski (CDU) gegeben. Dieses Mal, im Wahlkreis 73, zu dem der Landkreis Mansfeld-Südharz und Teile des Saalekreises sowie Anhalt-Bitterfelds gehören, war es allerdings eine klare Sache.

Nach Auszählung aller Wahllokale holte sich Kay-Uwe Ziegler mit 43,76 Prozent zum zweiten Mal das Direktmandat. „Ich freue mich natürlich über das Ergebnis“, sagte Ziegler am Abend als allerdings noch nicht feststand, ob er den Einzug in den Bundestag auch wirklich geschafft hat. Am Abend jedoch war die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch, da es sogar danach aussah, dass Ziegler eines der besten Ergebnisse überhaupt im Land einfahren würde. Nach der Wahlrechtsreform werden Direktmandate nur in dem Maße vergeben, wie es den Zweitstimmenanteilen der Partei entspricht.

So richtig Spannung kam am Abend nicht auf

Sein Sieg im Wahlkreis allerdings war ihm recht schnell sicher. Von Anfang an lag er vorne, hatte teilweise über 48 Prozent der Stimmen inne. Dieser Trend hielt sich bis zum Schluss, Spannung kam keine auf. Am Ende hatte er mehr als doppelt so viele Stimmen eingefahren wie der Zweite Frank Wyszkowski (CDU).

Lesen Sie auch:Liveticker zur Wahl im Wahlkreis 73

„Dass es so deutlich werden würde, habe ich nicht gedacht“, sagte Ziegler. „Es hat vorher die unterschiedlichsten Prognosen gegeben.“ Das Ergebnis habe allerdings wiederum das widergespiegelt, was er auf der Straße erlebt habe. „Ich denke, gerade im Osten, dass die Themen Migration, Wirtschaft und Energiepreise eine große Rolle gespielt haben“, meinte Ziegler, der den Wahlabend in Bornstedt verbrachte. Viel feiern ob des Wahlsieges wollte er mit seinen Mitstreitern am Sonntagabend aber nicht – es müsse schließlich jeder am Montagfrüh wieder zur Arbeit.