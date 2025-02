Wie wurde in den Wahllokalen der Stadt Arnstein abgestimmt und was Marcel Enders von den Freien Wähler geschafft hat.

Arnstein/MZ. - Wie fast überall in der Region ist es auch in Arnstein: Bei den Briefwählern der Bundestagswahl ging es zwischen AfD und CDU sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen wesentlich knapper zu als sonst. AfD-Kandidat und Wahlsieger Kay-Uwe Ziegler kommt bei den Arnsteiner Briefwählern auf 30,54 Prozent, CDU-Kandidat Frank Wyszkowski auf 26,29 Prozent, bei den Zweitstimmen ist es noch enger, dort holt die AfD 27,66 Prozent und die CDU erlangt 24,58 Prozent. Überhaupt muss der Anteil der Briefwähler in Arnstein sehr hoch gewesen sein, denn die Wahlbeteiligung, die bei der Briefwahl nicht ausgewiesen werden kann, liegt für die gesamte Stadt bei 79,45. Ein solch hoher Wert wird nicht mal annähernd in einem der Wahllokale erreicht. Die höchste Wahlbeteiligung wurde in Sylda mit 75,43 erzielt, prozentual die wenigsten Wähler wurden in Ulzigerode gezählt – dort waren es 56,25 Prozent.