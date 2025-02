Die MZ hat am Montag nach der Wahl mit Bürgern in der Zeitzer Innenstadt und mit Wahlsiegern und -verlierern gesprochen. Was sie zu sagen haben.

Zeitz/MZ. - „Mir war absolut klar, dass die Wahl so ausgeht, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht“, sagt ein vielleicht 70-jähriger Mann in der Zeitzer Fußgängerzone am frühen Montagvormittag. Seinen Namen will er, wie auch andere Menschen, die die MZ nach ihrer Meinung zum Ausgang der Bundestagswahl fragte, nicht nennen. Aber er sagt auch: „Wenn wir eine Große Koalition bekommen, wonach es jetzt aussieht, wird sich in Deutschland nichts ändern. Dann geht es mit geringen Abweichungen weiter, wie bisher.“