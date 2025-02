Bundestagswahl 2025: Briefwahl in Zeitz und Umgebung startet am Dienstag

Die letzten Wahlbenachrichtigungen müssten an diesem Wochenende in den Briefkästen der Wahlberechtigten liegen.

Zeitz/MZ. - Spätestens ab Dienstag können Bürger in Zeitz und in den Gemeinden beziehungsweise Verbandsgemeinden der Region ihre ersten Kreuze auf dem Stimmzettel für die am 23. Februar stattfindende Bundestagswahl setzen. Möglich ist das im Briefwahllokal im Gewandhaus am Zeitzer Altmarkt, in den Einwohnermeldeämtern der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst in Droyßig, im Meldeamt der Gemeinde Elsteraue im Verwaltungssitz Alttröglitz und im Wahlbüro der Verbandsgemeinde Wethautal im Rathaus Stößen.

Die Wahlbenachrichtigungen an die Bürger, das geht aus einer Mitteilung der Stadt und aus einer MZ-Umfrage im Umland hervor, sind längst verschickt und müssten spätestens an diesem Wochenende im Briefkasten gefunden werden. Mit den Unterlagen ist die Beantragung der Briefwahl möglich. In der Elsteraue, im Wethautal und in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst liegen jeweils schon um die 1.000 derartiger Anträge vor. In der Stadt Zeitz sind es rund 1.500. Die Antragsteller, so hieß es von den jeweiligen Wahlverantwortlichen, sollten bis kommenden Freitag oder Samstag ihre Stimmzettel per Post erhalten. Sie können dann zu Hause ausgefüllt und per Post zurückgesandt werden. Oder aber die Bürger stecken die Stimmzettel eigenhändig in die Briefwahlurnen.

Im Briefwahllokal kann direkt gewählt werden

Briefwahlunterlagen müssen nicht unbedingt per Post beantragt werden, das ist auch direkt im jeweiligen Briefwahllokal möglich. Dann kann der Zettel mit den Kreuzen auch gleich vor Ort in die Wahlurne gesteckt werden. Wichtig ist, dass die Stimmzettel am Wahltag, also am 23. Februar, bis 18 Uhr im Wahllokal vorliegen, damit sie bei der Stimmauszählung berücksichtigt werden können.

Nach Angaben aus der Kreiswahlleitung ist es Ziel, dass die Stimmzettel an diesem Montag bis 13 Uhr an die zuständigen Wahlbüros im Landkreis ausgeliefert sind. Sie konnten erst jetzt gedruckt werden, weil erst am Donnerstag endgültig feststand, welche Parteien hier zur Bundestagswahl zugelassen sind. In öffentlicher Beschwerdesitzung hatte sich da der Landeswahlausschuss mit der Zurückweisung des Kreiswahlvorschlags der Partei Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) im Wahlkreis 72 (Burgenland – Saalekreis) befasst und die Beschwerde der Partei zurückgewiesen. Ebenso wurde laut einer Mitteilung auch die Beschwerde der Partei dieBasis gegen die Nichtzulassung ihrer Landesliste vom Bundeswahlausschuss zurückgewiesen.

Acht Direktkandidaten stehen auf dem Wahlzettel in Zeitz

Damit seien sowohl die Entscheidung des Kreiswahlausschusses des Wahlkreises 72 als auch die Entscheidung des Landeswahlausschusses vom 24. Januar bestätigt worden. Die Partei dieBasis kann so bei der Bundestagswahl weder mit einer Landesliste noch mit einem Direktkandidaten im Wahlkreis 72 antreten. Insgesamt stehen laut Wahlleitung zwölf Parteien auf der Landesliste. Die zugelassenen Direktkandidaten im Wahlkreis 72 sind Moritz Eichelmann (FDP), Enrico Gemsa (Bündnis 90/Die Grünen), Martin Reichardt (AfD), Rebecca Resch (Freie Wähler), Matthias Sanftleben (Einzelbewerber), Michael Scholz (Die Linke), Norman Steigleder (SPD) und Dieter Stier (CDU).

Das Zeitzer Briefwahllokal hat geöffnet: montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr. Am Freitag, 21. Februar, ist es zudem von 14 bis 18 Uhr geöffnet.