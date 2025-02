Zeitz/MZ. - Die Bundestagswahl hat längst begonnen. Denn schon vor dem eigentlichen Wahltag haben die Bürger – nicht nur in Zeitz und Umgebung – die Möglichkeit, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Das nutzen vor allem jene Menschen, die am 23. Februar keine Gelegenheit haben, an die Wahlurne zu gehen. Briefwahl, so heißt es im Briefwahlbüro, werde aber auch von Leuten wahrgenommen, die in aller Ruhe am heimischen Stuben- oder Küchentisch ihre zwei Stimmen für einen Direktkandidaten und eine Partei vergeben wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.