Naumburg/Weißenfels/Merseburg/MZ - Der Wahlkampf geht zu Ende. An diesem Sonntag steht der Tag der Entscheidung an. 201.000 Wahlberechtigte von Zeitz bis Merseburg sind aufgerufen nicht nur ihre Zweitstimme für die künftige Zusammensetzung des Bundestages abzugeben, sondern mit der Erststimme auch zu entscheiden, wer das Direktmandat für den Wahlkreis 72 für Berlin erhält. Acht Kandidaten bewerben sich darum. Ein Überblick, wer das ist, was sie wollen und wer überhaupt wo wählt.

Was ist der Wahlkreis 72?

Weil die Wahlkreise in Deutschland annähernd gleich viele Wahlberechtigte haben sollen, Sachsen-Anhalt aber seit Jahren rückläufige Einwohnerzahlen verzeichnet, hat das Land bei der jüngsten Wahlkreisreform einen Wahlkreis eingebüßt - mit Folgen für alle anderen. Merseburg gehörte bisher zum Wahlkreis Mansfeld. Nun geben die Einwohner der Kreisstadt des Saalekreises ebenso wie die der Nachbargemeinden Schkopau, Braunsbedra, Leuna und Bad Dürrenbergihre Stimmen aber gemeinsam mit dem gesamten Burgenlandkreis als Wahlkreis 72 ab.

Wer steht zur Wahl?

Acht Kandidaten streben das Direktmandat im Wahlkreis 72 an. Wenn Sie auf die Namen klicken, können Sie die Portraits zu den Bewerbern lesen. Namentlich sind dies:

Die Kandidaten der sechs bisher im Bundestag vertretenden Parteien sind beim MZ-Wahlforum in Merseburg aufeinandergetroffen. Was sie dort zu Rente, Bürgergeld und Energiewende gesagt haben, können Sie hier nachlesen.

MZ-Wahlforum im Merseburger Ständehaus Katrin Sieler

Wann wird gewählt?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Danach beginnt die Auszählung. Die Briefwahl ist bereits seit zweieinhalb Wochen möglich. Wer jetzt noch seine Briefwahlunterlagen zu Hause liegen hat, sollte die Umschläge auf keinen Fall in die Post geben. Stattdessen sollten die Betreffenden mit den Briefwahlunterlagen und ihrem Personalausweis am Sonntag in ihr zuständiges Wahllokal gehen. In einigen größeren Städten ist die vorzeitige Stimmabgabe per Briefwahl auch noch am Samstag in den Rathäusern möglich.

Wo gibt es die Ergebnisse?

Hier: Dieser Text wird am Sonntag zum Wahlticker für den Wahlkreis 72. Im Laufe des Tages, vor allem aber nach Schließung der Wahllokale halten wir Sie hier mit den aktuellen Ergebnissen, Einschätzungen und Stimmen der Protagonisten auf dem Laufenden.