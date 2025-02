Die hallesche FDP-Kandidatin Yana Mark hat einen steilen Karriereaufstieg hingelegt. Warum sie jetzt in den Bundestag möchte und was sie als Spitzenbeamtin des Landes über Halle gelernt hat.

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt Menschen, denen fällt es schwer, auf großen Bühnen zu stehen und frei zu sprechen. Yana Mark gehört nicht dazu. Sie stand schon auf vielen Podien, sprach häufig im halleschen Stadtrat und als Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes auf so manchen wichtigen Konferenzen. Die 36-jährige gebürtige Ukrainerin hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Weg gemacht – vom Neustädter Migrantenkind bis zur Spitzenbeamtin im Landesdienst. Jetzt will sie für die FDP in den Bundestag einziehen.