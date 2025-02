Mit 23 Jahren will Luca Salis in den Bundestag – für Klimaschutz, Chancengleichheit und eine starke junge Generation. Warum er genau jetzt kandidiert und woran er noch arbeiten muss.

Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Luca Salis tritt als Grünen-Direktkandidat für den Bundestag an. Er steht zudem auf der Landesliste.

Halle/MZ. - Als in seiner Heimatstadt Bäume gefällt werden sollten, damit aus einer Tempo-30-Zone eine 50er-Zone wird, ist Luca Salis erstmals politisch aktiv geworden. Der gebürtige Hamburger, der damals noch zur Grundschule ging, half einer Bürgerinitiative, Unterschriften zu sammeln. Es folgte eine Spendensammelaktion für Fukushima und der Eintritt in die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF).