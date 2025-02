Alexander Raue aus Halle möchte für die AfD in den Bundestag gewählt werden. Was der 51-Jährige dort bewegen will und worüber er sich am meisten Sorgen macht.

Halle (Saale)/MZ. - Es kommt in Halle immer wieder vor, dass zwei Welten aufeinanderprallen. So wie am 25. Januar, als knapp 10.000 Menschen gegen den Wahlkampfauftakt der AfD in der Halle-Messe demonstrierten. Die Partei sei antidemokratisch und greife Minderheiten und Menschenrechte an, hieß es unter anderem. Die andere Seite sieht das naturgemäß anders. Verflechtungen zwischen beiden politischen Positionen gibt es selten.