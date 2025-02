Wittenberg/Köthen/MZ. - Im Wahlkreis 70 Anhalt-Dessau-Wittenberg sind in einigen hundert Fällen Briefwahlunterlagen doppelt versandt worden. Entsprechende MZ-Informationen bestätigte der stellvertretende Kreiswahlleiter René Rosenfeldt am Mittwoch. Demnach seien in Wittenberg etwa 200 Briefwahlunterlagen zweifach versandt worden, in Dessau-Roßlau 41. Die Fälle seien Anfang vergangener Woche bekannt geworden, sagte Rosenfeldt.

Dritter Wahlschein zählt

In allen Fällen seien die beiden doppelt verschickten Wahlscheine für ungültig erklärt und ein neuer Wahlschein verschickt worden. „Es ist ausgeschlossen, dass damit mehrfach Stimmen abgegeben werden“, so der stellvertretende Kreiswahlleiter. Sollte jemand versuchen, die ungültigen Wahlscheine für die Briefwahl zu nutzen, würden diese beim Eingang aussortiert. Im Wahllokal würden die ungültigen Scheine ebenfalls auffallen.

Doppelt gedruckt

Als Grund für die Panne nannte Rosenfeldt einen „Stau von Wahlscheinanträgen“. In Wittenberg seien 6.600 Scheine in kurzer Zeit gedruckt worden, dabei sei es vermutlich deshalb zu Fehlern gekommen, weil mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Druckaufträge veranlasst hatten und es so zu Dopplungen gekommen sei.