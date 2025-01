Köthen/MZ. - Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Freitag in Köthen alle eingegangenen Wahlvorschläge für den Wahlkreis 70 (Anhalt-Dessau-Wittenberg) zugelassen. Das teilte der Kreiswahlleiter am Morgen mit. Um die Erststimme der Wähler bewerben sich somit Diana Bäse (SPD), Sepp Müller (CDU), Volker Scheurell (AfD), Doreen Hainich (Die Linke), Henning Fliß (FDP), Steffi Lemke (Bündnis90/Die Grünen) und Maik Mattheis (Freie Wähler).

Der Landeswahlausschuss hat parallel zum Kreiswahlausschuss getagt. Nach Information der Landeswahlleitung wurden die Landeslisten der vorgenannten Kreiswahlvorschläge zugelassen. Allerdings seien theoretisch noch bis zum Ablauf des 27. Januar Beschwerden gegen die zugelassenen Listen und Direktkandidaten möglich, erklärte die Kreiswahlleitung.

Listen aller sechs im Landtag von Sachsen-Anhalt vertretenen Parteien können mit der Zweitstimme gewählt werden. Außerdem treten die Freien Wähler, Die Partei, Volt, die MLPD, das Bündnis Deutschland und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an.