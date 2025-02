Für Die Linke: Wittenbergerin Doreehn Hainich möchte in den Bundestag

Wittenberg/MZ. - „Demokratie braucht Bürgerbeteiligung, Meinungsaustausch und transparente Entscheidungen. Sie sind das beste Mittel gegen Politikmüdigkeit und Demokratieverdrossenheit.“ Das Zitat wird dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (1942 bis 2023) zugeschrieben. Schon in jungen Jahren war der Christdemokrat politisch aktiv. Doch es gibt auch Spätberufene. Nehmen wir in Wittenberg einmal Doreen Hainich: Erst im vergangenen Jahr wurde die 57-jährige Stadträtin, jetzt ist sie Direktkandidatin im Wahlkreis 70 zur Bundestagswahl am 23. Februar.