Wittenberg/MZ. - Die Sonne strahlt, die Temperatur liegt deutlich unter Null. Maik Mattheis stellt die Leiter an der Straßenlaterne ab und zieht ein Bündel Kabelbinder aus der Tasche. Es gelingt nicht sofort, die Plastikbänder durch die vorgestanzten Löcher in den Plakaten zu fädeln. Die Finger sind kalt, der Wind zerrt an der Wahlwerbung. Schließlich gelingt es und das Plakat in den Farben der Freien Wähler, Orange und Blau, hängt am Mast kurz vor dem neuen Rathaus in Wittenberg.

