Direktkandidaten im Harz Wer sind die chancenreichen Harzer Anwärter für die Direktfahrkarte in den Bundestag?

Artjom Pusch und Christina Baum: Der CDU-Mann und die Frau mit dem AfD-Parteibuch sind im Wahlkreis 68 die Favoriten fürs direkte Ticket in den Bundestag. Was beide eint: Sie stammen weder aus dem Harzkreis noch aus den Städten Seeland und Aschersleben im Salzlandkreis, weshalb ihre Kandidatur in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wird.