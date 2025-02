Bundestagswahl 2025 Migration: Die Rettung für krisengebeutelte Harzer Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel?

Ob Bau- oder Handwerksfirmen, in der Gastronomie oder in der Pflege: Branchenübergreifend fehlen Mitarbeiter - auch im Harz. Ist Migration die Rettung? So kontrovers stehen die Bundestagskandidaten des Wahlkreis 68 zu dem Thema.