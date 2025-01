Bernburg/MZ. - Wie gut können die Menschen in der Region Bernburg im Alter künftig leben? Eine Frage, mit der sich die Direktkandidaten der großen Parteien beim Wahlforum Anfang der Woche im Metropol in Bernburg beschäftigt haben. Um den Wählern das Kreuzsetzen zur Bundestagswahl am 23. Februar zu erleichtern, hatte das Bernburger Montagsforum um Erich Buhmann, das Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie die Jugendbeirat der Stadt folgende Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis 67 (Börde-Salzlandkreis) eingeladen: Anna Aeikens (CDU), Franziska Kersten (SPD), Jan Wenzel Schmidt (AfD), David Schliesing (Die Linke), Sandra Bauer (Bündnis 90/Die Grünen), John Lucas Dittrich (BSW) und Marcus Faber (FDP, kam in Vertretung für Amy Schneider).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.