Das Grünen-Plakat an der Flutbrücke in Bernburg wurde nach der Beschädigung sogar umgerissen.

Bernburg/MZ. - Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl geht auch der Wahlkampf in und um Bernburg in seine heiße Phase. Allerdings nicht immer so, wie von den Parteien gewünscht. Denn auch in der Saalestadt häufen sich die Schmierereien und Angriffe auf die Wahlplakate und Aufsteller.