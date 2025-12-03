In der vierten Folge der YouTube-Serie „Macherland“ auf HIYA! treffen zwei faszinierende Macher aus Sachsen-Anhalt aufeinander: Dachdeckerin Dinah Metzner und Tauchlehrer David Fuchs. Beide zeigen, wie sie ihre Leidenschaft für ihr Handwerk mit Hingabe und Mut leben – sei es hoch oben auf den Dächern oder tief unter der Wasseroberfläche.

Lüderitz/Hettstedt. In dieser Folge von „Macherland“ auf HIYA! begleiten wir zwei Menschen, die ihre Leidenschaft für das Handwerk leben – jeder auf seine eigene Art. Dinah, die Dachdeckerin, und David, der Tauchlehrer, zeigen, wie man mit Hingabe, Mut und Durchhaltevermögen einen Beruf nicht nur ausführt, sondern zu einer wahren Berufung macht. Beide haben den Schritt gewagt, ihren Traum zu leben und sich Herausforderungen zu stellen, die andere oft meiden. Ihre Geschichten sind der Beweis dafür, dass wahre Leidenschaft keine Grenzen kennt – sie führt hoch hinaus und tief hinab.

Dinah: Vom Kindheitstraum zur Dachdeckerin

Für Dinah Metzner aus Lüderitz war der Weg zu ihrem Beruf klar – schon als kleines Mädchen träumte sie davon, Dachdeckerin zu werden. „Ich wollte seitdem ich drei Jahre alt bin Dachdeckerin werden – das steht in jedem Freundebuch von damals. Wenn ich mal groß bin, werde ich mal Dachdeckerin.“

Dreharbeiten mit Dinah: Von Kindheitsträumen zur Realität: Dinah hat ihren Platz auf den Dächern gefunden – und zeigt, dass Selbstvertrauen und Mut der Schlüssel zum Erfolg sind. Foto: Vanessa Busse

Dieser Traum begleitete sie durch ihre Kindheit, doch als die Zeit kam, sich beruflich zu entscheiden, zögert sie zunächst. Auch sie hatte Momente, in denen Zweifel und Ängste sie bremsten. „Mit 17, 18 Jahren hatte ich eine Phase, da habe ich mich nicht getraut. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt: Warum nicht? Ich habe es einfach ausprobiert und im Handwerk reingeschnuppert.”

Das Produktionsteam gemeinsam mit Dinah - ein Macher-Gruppenfoto musste natürlich wieder mit sein. David Behrendt (l.), Gary Gottschall, Dinah, Christian Kadlubietz, Alexander Pförtsch Foto: Vanessa Busse

Heute ist sie eine junge Dachdeckerin, die mit viel Leidenschaft und Präzision an den Dächern von Sachsen-Anhalt arbeitet. Für Dinah ist es besonders wichtig, Dinge zu erschaffen, die bleiben. „Wenn ich jetzt eine Grillparty mache und unter meinem Carport sitze, schaue ich immer noch nach oben und denke: ‚Boah, das habe ich selbst gebaut. Das haben meine Hände geschaffen.‘”

Hoch hinaus: Dinah meistert die Dächer von Sachsen-Anhalt mit Präzision und Leidenschaft – ein Handwerk, das für sie mehr ist als nur Arbeit.“ Foto: Vanessa Busse

Für Dinah bedeutet der Beruf viel mehr als nur Arbeit. Es ist Selbstverwirklichung, Freiheit und Selbstbewusstsein – und sie lebt ihren Traum, hoch oben in den Lüften, jeden Tag.

David: Tauchen als Ausgleich zum Alltag

David Fuchs aus Hettstedt lebt seine Leidenschaft im Wasser. Als Tauchlehrer und Gründer von DiveNow bringt er seit 2013 Menschen das Tauchen bei. Doch für ihn ist das Tauchen viel mehr als ein Beruf – es ist seine große Leidenschaft.

Dreharbeiten mit Taucher David; Dinah und Annika bei der Einweisung bevor es weiter mit dem Schnupperkurs geht. Foto: Christian Kadlubietz

David hatte schon immer eine Faszination für die Unterwasserwelt und wurde von Unterwasseraufnahmen in Dokus inspiriert. „Ich fand schon immer Unterwasseraufnahmen in Dokus inspirierend“, sagt er, und diese Begeisterung brachte ihn dazu, den Tauchberuf zu ergreifen. Heute hat er mehr als 1.700 Tauchgänge absolviert und über 300 Schüler ausgebildet, die er an das Abenteuer Tauchen heranführt.

Doch es ist nicht nur das Tauchen selbst, das David fasziniert, sondern auch der Ruhepol, den er in der Tiefe findet. „Die Ruhe und die Stille. Der einzige Ort, wo mal komplett Stille ist und wo ich mal zu mir kommen kann. Für mich ist es mein Ausgleich zum Alltag.” Unter Wasser erlebt er eine ganz besondere Art von Ruhe, die ihm im hektischen Alltag oft fehlt. Es ist diese Stille, die ihn immer wieder anzieht, ihn ausgeglichen und fokussiert bleiben lässt.

Dreharbeiten in Magdeburg - David im Interview: David lebt seine Leidenschaft für das Tauchen – er bringt nicht nur Menschen unter Wasser, sondern zeigt ihnen auch die Ruhe und Schönheit der Unterwasserwelt. Foto: Annika Schwerin

Leidenschaft und Hingabe im Handwerk

Was Dinah und David vereint, ist nicht nur die Tatsache, dass sie in unterschiedlichen Handwerken tätig sind – es ist die Leidenschaft für das, was sie tun. Beide verfolgen ihre Träume mit Ausdauer und Hingabe, sei es in schwindelerregender Höhe oder in den unendlichen Weiten der Tiefsee. Beide leisten Arbeit, die bleibt, die anderen zugutekommt und den Eigenen Stolz nährt.

„Macherland“ zeigt, wie aus der Kombination von Leidenschaft und handwerklichem Können großartige Dinge entstehen – Dinge, die bleiben, die den Alltag bereichern und den Menschen ein Gefühl der Erfüllung geben.