Halle/DUR - Mit „So liebt Sachsen-Anhalt“ bringt der YouTube-Kanal „HIYA!“ ein außergewöhnliches Format auf den Bildschirm, das die Liebe in ihrer bunten Vielfalt feiert. Ob lange Jahre gemeinsamer Weg oder nur eine einzige Nacht – die Serie stellt authentische und bewegende Liebesgeschichten in den Mittelpunkt, die die Menschen in Sachsen-Anhalt verbinden. In den 15- bis 25-minütigen Folgen wird jeder zweite Mittwoch zu einer Reise durch verschiedene Beziehungs- und Rollenverständnisse, die tief in das persönliche Leben der Protagonisten eintauchen und überraschende Perspektiven eröffnen.

Die Serie hebt sich besonders durch ihre offene und respektvolle Annäherung an das Thema Liebe ab. Mit einer unvoreingenommenen Erzählweise zeigt „So liebt Sachsen-Anhalt“ die Liebe in ihrer ganzen Bandbreite, ohne dabei die feinen Nuancen zu übersehen. Jede Episode wirft einen sensiblen und nahbaren Blick auf die Beziehungen und lädt die Zuschauer ein, über ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen nachzudenken. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschichten der Protagonisten konventionell oder unkonventionell sind – die Doku will echte, ungeschönte Momente einfangen, die unter die Haut gehen.

Erste Folge ab dem 20. November 2024 auf YouTube-Kanal "HIYA!"

In der ersten Folge lernen wir Jens und Jenny aus Biederitz kennen. Jenny, die als Junge zur Welt kam, hat mit Jens einen langen und intensiven Weg bis zur vollständigen Anerkennung als Frau hinter sich. Trotz aller Herausforderungen hat das Paar seine Liebe zueinander gefunden und nun den großen Schritt gewagt: die Hochzeit. Diese besondere Geschichte zeigt, wie vielfältig und komplex Liebe sein kann und wie stark die Verbindung zweier Menschen trotz aller gesellschaftlichen Hürden sein kann.

„So liebt Sachsen-Anhalt“ ist mehr als nur eine Doku – es ist ein ehrliches und inspirierendes Format, das den Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnimmt und dabei ein modernes und vielfältiges Bild der Liebe zeigt. Jede Folge wirft neue Fragen auf und lässt die Zuschauer mit dem Wunsch zurück, mehr über das Leben und die Liebe in Sachsen-Anhalt zu erfahren. Schaut am 20. November, ab 18.00 Uhr bei der ersten Episode rein und seid dabei, wenn „So liebt Sachsen-Anhalt“ das schönste Gefühl der Welt in allen Farben des Lebens zeigt.