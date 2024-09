Sachsen-Anhalts Nachrichten der Woche vom 9. bis 13. September 2024: Was hat unsere Leser besonders bewegt? Das Wichtigste hier in einem schnellen Überblick.

Magdeburg/Halle/DUR. Wir blicken kurz zurück: Was waren die wichtigsten Themen der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt? Was hat unsere Leser am meisten interessiert und worüber haben sich die Gemüter am meisten erhitzt? Anna Lena blickt zurück - kurz und knapp:

Nach dem Brücken-Einsturz in Dresden steht die Frage: Kann das in Sachsen-Anhalt auch passieren? Zwölf Brücken einer bestimmten Bauweise stehen unter verschärfter Beobachtung.

Ein Schulstreit zwischen zwei Mädchen ist an der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle eskaliert.

Ein Skatepark in Magdeburg ist trostlos und selten gut besucht. Nun soll es eine Neugestaltung geben.

Der 503. Eisleber Wiesenmarkt startete mit dem traditionellen Spektakel auf dem Markt und dem Festumzug.

Das sind die Nachrichten aus Sachsen-Anhalt, die unsere Leser in der Woche vom 9. bis 13. September 2024 besonders bewegt haben.