Verbrechen in Mitteldeutschland Mit Video: Mysteriöser Lehrer aus Bernburg mit Hellseher-Fähigkeiten? Der Fall August Drost

Ein Lehrer mit hypnotischen Fähigkeiten, ungelöste Verbrechen und die Frage nach Wahrheit oder Betrug – die dritte Episode des Podcasts "Verbrechen in Mitteldeutschland" taucht tief in einen der mysteriösesten Fälle der 1920er Jahre ein. Was ist dran an den Hellseher-Fähigkeiten von August Drost?