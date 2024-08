Sachsen-Anhalts Nachrichten der Woche vom 29. Juli bis 4. August 2024, die unsere Leser besonders bewegt haben. Das Wichtigste hier in einem schnellen Überblick.

Mit Video: Rätsel um tote Vögel gelöst, Olympia-Medaillen für Sachsen-Anhalt, Klimakleber am Airport

Was war los?

Good News - Bad News: Ein Rückblick auf die Nachrichten vom 29. Juli bis 4. August 2024 in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle/DUR. Was waren die wichtigsten Themen der Woche in Sachsen-Anhalt? Worüber haben sich die Gemüter am meisten erhitzt? Anna Lena blickt zurück - kurz und knapp:

Das sind die Nachrichten aus Sachsen-Anhalt, die unsere Leser in der Woche vom 29. Juli bis 4. August 2024 besonders bewegt haben.