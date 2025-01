So liebt Sachsen-Anhalt Mit Video: Margret und Roland und ihre frische Liebe mit 72 Jahren im Seniorenheim

In der vierten Folge von „So liebt Sachsen-Anhalt“ wird eine besondere Liebesgeschichte erzählt. Margret Heinze und Roland Hagenow, beide 72 Jahre alt, haben sich im Seniorenheim in Aschersleben kennengelernt und ihre Hochzeit gefeiert. Ein Einblick in eine späte Liebe voller Freude und Mut, zeigt die neue YouTube-Folge auf "HIYA!".