In der zweiten Folge von "Stadt zwischen den Gleisen" der neuen YouTube-Serie über Menschen am Hauptbahnhof Halle, dreht sich alles um den Alltag der Bahnhofsmission: Ein Treffpunkt für engagierte Menschen, die Hilfe und Zuflucht bieten.

Mit Video: Bahnhofsmission Halle - Einblicke in Armut, Drogen und Hilfe

Halle/DUR. Der Hauptbahnhof Halle wurde 2023 zum besten Bahnhof Deutschlands gekürt. Wie sieht es hinter den Kulissen des Bahnhofs aus? Und wer hält ihn täglich am Laufen? Darin geht es in der neuen YouTube-Doku "Stadt zwischen den Gleisen", die am 24. April 2024 gestartet ist.

Im Video: "Stadt zwischen den Gleisen" auf YouTube - Das passiert in Folge 2

Da ist Elke, die seit vielen Jahren Frühstück in der Bahnhofsmission serviert und immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bedürftigen hat. Da ist Steffen, der seit 25 Jahren täglich frühstücken kommt, Schulden hat und trotzdem nie den Lebensmut verliert.

Da ist Denny, der kifft und von Sozialhilfe lebt und gern zur Bundeswehr möchte. Sie alle begegnen sich täglich, kennen und respektieren sich. Doch die Arbeit der Bahnhofsmission ist auf Spenden angewiesen. Würden die Händler am Bahnhof nicht ein paar Brötchen abgeben, müsste das Frühstück ausfallen. Und ohne die vielen Ehrenamtlichen stünde das gesamte Hilfsangebot sogar vor dem Aus.

In der zweiten Folge der YouTube-Serie "Stadt zwischen den Gleisen" wird die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof begleitet. Denny lebt von Sozialhilfe und genießt täglich bei der Bahnhofsmission etwas Gesellschaft und etwas zum Essen. Foto: DUR/Alexander Pförtsch

Wer mehr über diese Menschen erfahren will, wer sie sind, was sie bei ihrer Arbeit erleben und wie es hinter den Kulissen des Bahnhofes aussieht – etwa in den kilometerlangen Gängen unter dem Bahnhof –, der kann sich die Doku-Serie „Stadt zwischen den Gleisen“ auf dem YouTube-Kanal "HIYA!" anschauen. Die zweite Folge erscheint am 08. Mai um 12.30 Uhr.

MZ und Volksstimme starten HIYA! - Neuer YouTube-Kanal mit regionalen Dokus

„HIYA!“ ist Englisch und bedeutet umgangssprachlich „Hallo“. So heißt der neue YouTube-Kanal der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme, der am 24. April 2024 gestartet ist und Einblicke in den Alltag von Menschen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gibt. Auf dem Kanal „HIYA!“ werden mehrere Doku-Serien ausgestrahlt.

Ein Videoprojekt davon ist die „Stadt zwischen den Gleisen“ - die YouTube-Reihe zeigt den Alltag am Hauptbahnhof Halle, wie ihn der Reisende kaum wahrnimmt, wenn er von einem Zug in den nächsten steigt. Die Idee für die Doku-Reihe hatten Christian Kadlubietz und Alexander Pförtsch, die auch Regie führten. In fünf Folgen bekommt der Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen, erzählt Geschichten von Menschen, für die der Bahnhof zum täglichen Leben gehört.