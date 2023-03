Die Schülerinnen Mia, Emily und Leila (von links) gehen in den Hort des Albert-Einstein-Gymnasiums in Magdeburg. Seit Februar gibt es dort ein Handyverbot für die Kinder und Jugendlichen.

Magdeburg - Videos anschauen, Fotos liken und Sprachnachrichten an Freunde schicken – die Nutzung von Social Media geht immer früher los. Ein Smartphone gehört auch bei Kindern der fünften und sechsten Klasse in die Schultasche. Die ständige Nutzung von TikTok, Instagram und Co. wurde in dem Hort des Albert-Einstein-Gymnasiums allerdings unterbunden.

„Der Konsum ist einfach zu viel geworden. Deswegen haben wir das von einer begrenzten Nutzung zu keiner Nutzung abgeändert“, erzählt Hort-Leiterin Josefin Hickisch. Zuvor habe es eine begrenzte Handyzeit von 20 Minuten gegeben – daran habe sich aber kaum jemand gehalten. „Viele haben heimlich gespielt, die Zeit nicht eingehalten oder immer nacheinander die Spiele gespielt und dann zu dritt vor dem Handy gehangen“, erklärt Hickisch.

Die ständige Nutzung von TikTok, Instagram und Co. wurde in dem Hort des Albert-Einstein-Gymnasiums unterbunden. (Kamera: Lena Bellon, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Daraufhin habe sie zusammen mit den Kindern im Februar die Regel gefunden, dass sie während ihres Aufenthalts im Hort ihr Handy ausgeschaltet lassen.

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Kein TikTok, Instagram und Co. - Handyverbot für Magdeburger Schüler

Tipps für die Smartphonenutzung von Kindern und Jugendlichen

Die Pädagogin empfiehlt, die Zeit am Smartphone, Laptop und Fernseher einzuschränken.

Auch die Inhalte, die von den Kindern und Jugendlichen konsumiert werden, sollten überwacht werden. Viele Filme und Plattformen haben ein Mindestalter.

Ab und zu eine handyfreie Zeit einlegen.