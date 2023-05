Auf der Autobahn 2 rollt der Verkehr jeweils zweispurig auf der Fahrbahn Richtung Hannover, während Bauarbeiter an der Fahrbahn Richtung Berlin alte Leitplanken demontieren und abtransportieren.

Burg - Auf der Autobahn 2 auf dem Abschnitt zwischen Lostau und kurz hinter Burg-Ost wird die vielbefahrene Autobahn wegen anstehender Sanierung verengt. Das wird erheblichen Einfluss auf den Verkehrsfluss nehmen, denn zusätzlich ist die Auf- und Abfahrt Burg-Zentrum in Richtung Berlin gesperrt.

Die dreispurigen Fahrbahnen in diesem Bereich werden um jeweils eine Bahn – konkret die linke Fahrban – schlanker gemacht. Die mehr als 40.000 Fahrzeuge, die sich hier täglich in diesem Bereich der A2 bewegen, haben also viel weniger Platz.

Erfahren Sie hier alle Details zum Thema: Monatelange Baustelle auf der A2 zwischen Lostau Burg-Ost

Im Video: Baustellenbereich auf A2: Testfahrt auf der Autobahn 2 zwischen Lostau und Burg-Ost

Wir haben eine Testfahrt auf der A2 zwischen Lostau und Burg-Ost gemacht. Kamera: Marco Papritz / Schnitt: Bernd Stiasny

Ebenfalls gesperrt sind die Rastplätze Krähenberge auf beiden Seiten. Diese werden für die Baustellenlogistik benötigt. Brummifahrer müssen sich also eine Alternative für ihre Pause suchen.

Die Sanierung soll im Dezember 2023 abgeschlossen sein. Letztmals ist an diesem Abschnitt der A2 vor fast 30 Jahren gearbeitet worden.