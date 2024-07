Petra Sitte ist nicht nur Hallenserin und Mitglied im Bundestag, sondern engagiert sich auch seit Jahren in ethischen Fragen. So auch bezüglich der Themen Sterbehilfe und Organspende.

Halle (Saale)/DUR. - Für alle, die mit dem Thema Sterbehilfe zu tun haben — von Betroffenen über deren Angehörige hin zu Medizinern — gibt es bislang vor allem eines, nämlich Unsicherheit. Die Bundesregierung sollte hier Klarheit schaffen. Sie war durch ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu aufgefordert, die Sterbehilfe in Deutschland neu zu regeln. Das ist aber nicht passiert. Im Sommer wurden zwei Gesetzentwürfe dazu im Bundestag abgelehnt.

Studiotalk: Petra Sitte, Mitglied im Bundestag, spricht über Sterbehilfe und Organspende. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt: Torsten Grundmann)

Die Hallenserin Petra Sitte ist seit 19 Jahren Mitglied des deutschen Bundestages. Im Studiotalk spricht sie über das ethisch aufgeladenste Konfliktthema unserer Zeit und schildert, warum der Bundestag noch immer keine Mehrheiten für ein Gesetz zur Sterbehilfe findet.

Sie selbst engagiert sich schon seit Jahren in ethischen Fragen und wurde mit diesem Thema schon oft durch andere Menschen konfrontiert. Petra Sitte erinnert sich dabei auch an einen sehr traurigen Moment in ihrer eigenen Familie als ihr Vater nach langer schwerer Krankheit sagte: „Ich will nicht mehr leben“.