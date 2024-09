Judoka Miriam Butkereit vom SV Halle holte in Paris Olympia-Silber und beendet damit einen Medaillenfluch in ihrer Karriere. Eine bärenstarke Turnier-Leistung brachte sie bis ins Finale, wo sie nur knapp an Gold vorbeischrammte. Mit Redakteur Torsten Grundmann sprach die gebürtige Hamburgerin nun unter anderem über ihre Erlebnisse.

Halle (Saale)/DUR. - Miriam Butkereit hatte ihre Wettkämpfe in Paris mit Furore bestritten. Auf dem Weg in den Endkampf passte alles: Nach dem Freilos in Runde eins gewann die Bundespolizistin, die in der Olympia-Vorbereitung noch von einem Innenbandriss und einer Gehirnerschütterung ausgebremst wurde, jeweils per Ippon, was die höchste Wertung im Judo ist.

Nachdem sie im Halbfinale größere Kraftreserven hatte, konnte Butkereit ins Finale einziehen. Dort scheiterte sie nur knapp gegen Barbara Mati´c durch eine kleine Waza-Ari-Wertung.

Im Studiotalk erzählt die SV Halle-Athletin wie sie sich nach dem Finale fühlte. Die Freude über den Gewinn der Silbermedaille musste sich erst entwickeln, denn die „Trauer“, verriet sie, sei nach dem verpassten Gold zunächst ziemlich groß gewesen.

Studiotalk: Miriam Butkereit feiert bei Olympia in Paris größten Karriereerfolg (Kamera/Ton: Alexander Pförtsch, Redaktion: Torsten Grundmann)

Die 30-Jährige sprach im Studiotalk auch darüber welchen Anteil die Stadt und ihr Verein an dem Erfolg hat, wie sie ihr sportliches Engagement mit dem Privatleben in Einklang bringt und welche sportlichen Pläne sie noch hat.