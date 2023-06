Pommes und eis in wenigen Sekunden Video: Stendal hat jetzt 24-Stunden-Imbiss - so funktioniert der Kiosk ganz ohne Personal

Ab sofort können sich Hungrige in einem 24-Stunden-Kiosk am Hauptbahnhof in Stendal rund um die Uhr mit Getränken, heißen Fritten oder einem kühlen Eis versorgen. Was es sonst noch zu entdecken gibt und wie es funktioniert hier im Video.