Boxfans in Magdeburg und Umgebung können sich bereits auf das anstehende Wochenende freuen. Das neue SES-Gym wird am 15. Juli feierlich mit "fliegenden Fäusten" eröffnet. Mehr dazu im Video.

Video: Warum es am Wochenende mehrere Profi-Boxkämpfe in Magdeburg geben wird

Magdeburg/DUR - Julian Vogel und Roman Fress sind die beiden SES-Hauptkämpfer, die am Samstag, den 15. Juli in Magdeburg im Boxring gegeneinander antreten. Auf der Pressekonferenz kam es am Dienstag zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Der 20-jährige Julian Vogel aus Aschersleben steigt für das "Team Deutschland" im Magdeburger "SES Fight Club" in den Ring und kämpft um den WBO-Junioren-WM-Titel.

Im Video: Boxkampf in Magdeburg - Das erwartet die Besucher

Boxkampf in Magdeburg: Die SES-Box-Gala im „SES Fight Club“ am 15. Juli 2023 wird mit der WBO-Junioren-Weltmeisterschaft von Julian Vogel aus dem „Team Deutschland“ gekrönt. (Bericht: Stefan Richter)

Im zweiten Hauptkampf des Abends wird SES-Cruisergewichtler Roman Fress auf den ungeschlagenen Kolumbianer Edwin Mosquera treffen. Alle weiteren Profikämpfe fasst Boxpromoter Ulf Steinforth im Video zusammen.

Der MDR wird diese SES-Box-Gala aus dem „SES Fight Club“ am 15. Juli im Live-Stream unter MDR.de / „SPORT im Osten – Boxen live“ ab 19.00 Uhr übertragen.