Der Hallesche FC steht in Liga drei mit dem Rücken zur Wand, der Absturz in die Regionalliga hätte dramatische Folgen. Mehr dazu im Video.

Halle/DUR. Sechs Spiele verbleiben dem HFC noch, um das Abstiegsgespenst möglicherweise doch noch zu vertreiben. Am Donnerstag nach dem Training sprachen die Spieler und der neue Cheftrainer darüber, wie die Stimmung derzeit in der Mannschaft ist und mit welchem Plan man die letzten Spiele angehen will.

Im Video: HFC beim Training am Donnerstag - Stimmungseinfang von Team und Trainer

Fünf Punkte Rückstand, dazu das schlechtere Torverhältnis: Für den Halleschen FC wird die Luft im Abstiegskampf nach der 0:2-Niederlage gegen den SSV Ulm 1846 beim Debüt von Trainer Stefan Reisinger immer dünner. (Bericht: Torsten Grundmann, Kamera: Anna Lena Giesert)

Nach der letzten Niederlage gegen den SSV Ulm 1846 beträgt der Rückstand der Rot-Weißen, sechs Spieltage vor dem Saisonende, auf einen Nichtabstiegsplatz fünf Punkte. Ein Blick in die Drittliga-Geschichte zeigt, dass es nur zweimal einem Team gelungen ist, mit einem solchen Rückstand noch die Klasse zu halten.

Der HFC will in den verbleibenden Spielen das schier unmögliche noch möglich machen und ganz gegen aufkommenden "Experten-Meinungen" die Klasse halten. Im Training zeigten sich die Jungs auch am heutigen Tag weiter kämpferisch.

Aljaz Casar verlässt den HFC ablösefrei in Richtung Dresden

Aljaz Casar wird den abstiegsbedrohten Halleschen FC am Saisonende ablösefrei verlassen und zu Dynamo Dresden wechseln. Das gaben die beiden Fußball-Drittligisten am Mittwoch bekannt und bestätigten damit ein seit Tagen offenes Geheimnis.

Casar, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, war seit dem vergangenen Sommer von diversen Zweitligisten umworben. Nach MZ-Informationen standen Angebote bis zu 180.000 Euro im Raum. Der HFC wollte den Slowenen aber nicht ziehen lassen. Auch nicht im Winter, als es erneut Angebote aus der zweiten Liga gab.